Светлана Бондарчук показала фото в купальнике

Российская модель Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Фолловеры восхитились стройностью знаменитости и сделали комплименты ее длинным ногам.

На фотосессии телеведущая позировала в разных купальниках. На первом фото она стоит лицом к камере в закрытом купальнике синего цвета, держа в руках надувной спасательный круг. На втором снимке звезда повернулась спиной в слитном черном купальнике.

Поклонники оставили массу восторженных комментариев на странице Бондарчук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Бондарчук поразила поклонников «бесконечными» стройными ногами. На фото она сидит на деревянной лодке на песчаном берегу.