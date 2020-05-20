Тесты на коронавирус в Петербурге за сутки сдали 11 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге 11 тыс. 351 человек прошел обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация в среду, 20 мая.

На карантине в городе находятся 2 тыс. 780 человек. Из них 162 размещены в обсерваторе, 633 отправлены на самоизоляцию, 1 тыс. 985 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам коронавируса получила по номеру 122 более 1,5 тыс. вызовов. Служба экстренных вызовов 112 — 688 обращений, скорая помощь — 200, полиция — 135. О возвращении из-за границы на территорию России за сутки сообщили 53 человека.

Волонтеры обработали 216 обращений на оказание помощи. С 27 марта они выполнили более 16 тыс. заявок. Обратиться к волонтерам можно по горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Украине за сутки выявили 354 случая коронавируса.