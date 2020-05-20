В Ленобласти выявили 75 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 75 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в среду, 20 мая.

Общее число зараженных в регионе достигло 2 тыс. 208.

По данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Ленобласти скончались 8 человек (+0 за сутки), выздоровели 803 пациента (+75).

В России за последние сутки выявили более 8,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране заразились 308 тыс. 705 человек. Выздоровели более 85 тыс. пациентов (+8754). Скончались за весь период 2 тыс. 972 человека (+135).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. С начала пандемии в городе по официальным данным скончались 99 человек.