Владелец участка в Янино обвиняется в организации несанкционированной свалки

Он стал фигурантом уголовного дела.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Отмечается, что на территории поселка Янино-2 обнаружили несанкционированную свалку. Мужчина принимал на хранение разнообразные отходы и складировал их на своей земле. Отмечается, что промышлял подобным гражданин не один. Мусор стал причиной для деградации почвы, то есть нанес серьезный вред окружающей среде.

В результате в отношении него возбудили уголовное за хранение иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. Ожидается, на имущество обвиняемого наложат арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в тысячах домов Петербурга нарушили нормы дезинфекции и вывоза мусора.