Для производителей наркотиков в Пушкине просят от 15 лет строгого режима

Для производителей наркотиков в Пушкине просят от 15 лет строгого режима
Молоды люди устроили лабораторию в гараже. Фото: pixabay.com

Трое молодых людей обвиняются в производстве «синтетики» в промышленных объемах.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В эту среду перед судом предстали трое молодых людей, которых подозревают в производстве наркотических веществ в Пушкине. Прокурор требует, чтобы парней наказали строго – им может грозить как минимум 15 лет тюрьмы.

Напоминаем, что основателем незаконного бизнеса считается 30-летний москвич, который объединил своих знакомых с целью совершения преступления. Лабораторию они устроили в гараже в СНТ «Рехколово». Всю продукцию мужчины сбывали через тайники-закладки. Их задержали в феврале 2019 года. На месте нашли более 4,3 килограммов запрещенных веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заказавшего доставку наркотиков через даркнет петербуржца приговорили к 1,5 годам тюрьмы.

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Для производителей наркотиков в Пушкине просят от 15 лет строгого режима
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