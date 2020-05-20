Заказавшего доставку наркотиков через даркнет петербуржца приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Заказавшего доставку наркотиков через даркнет петербуржца приговорили к 1,5 годам тюрьмы
Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет колонии общего режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Мужчина заказал в даркнете наркотики у продавца из Польши. Оперативники скрутили петербуржца в отделении почты. Теперь он отправится на 1,5 года в колонию общего режима.

Обо всем стало известно в среду, 20 мая. Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, который заказал по почте наркотики.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, горожанин нашел в Сети продавца и заказал наркотики на сумму в 50 тыс. рублей, предварительно сконвертировав их в биткоины. Запрещенное вещество весом 5,16 г шло посредством услуг Почты России.

Оперативники по борьбе с наркотиками заранее заменили содержимое отправления на муляж и скрутили мужчину уже в отделении почты при получении покупки.

Гражданин полностью согласился с предъявленным обвинением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восьмиклассница пыталась перевезти наркотики на такси из Купчино.

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