Восьмиклассница пыталась перевезти наркотики на такси из Купчино

Восьмиклассница пыталась перевезти наркотики на такси из Купчино
Фото: pixabay.com

Во время патруля во Фрунзенском районе Петербурга полиция остановила подозрительный автомобиль такси. Пассажиркой оказалась школьница с крупной партией наркотика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, поздним вечером в субботу, 25 апреля, около дома на Фарфоровской улице полицейские заметили автомобиль такси «Сити Мобил» Hyundai Sonata.

За рулем иномарки находился 38-летний приезжий из Узбекистана, у которого не было петербургской регистрации. В салоне авто была 14-летняя школьница, у которой при себе были 22 свертка с кристаллообразным наркотиком.

Стражи порядка допросили девочку и выяснили, что наркотик принадлежит ее 17-летнему знакомому. Оба подростка были переданы родителям.

На водителя составили административный протокол о нарушении миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек задержали двух мужчин с наркотиками.

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