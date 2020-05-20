В ВОЗ зарегистрировали рекордный прирост заболевших за сутки

В ВОЗ зарегистрировали рекордный прирост заболевших за сутки
ВОЗ следит за тем, чтобы страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки по всему миру было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире прибавилось свыше 106 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на совещании, прошедшим в среду, 20 мая.

Пандемия COVID-19 бушует уже несколько месяцев, но количество заражений по-прежнему растет. Глава ВОЗ подчеркнул, что особенную тревожность вызывает увеличение числа зараженных в странах «с низким и средним уровнем дохода». В общей сложности, в мире заболели COVID-19 4,9 млн человек и более 320 тысяч из них погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе по-прежнему высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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