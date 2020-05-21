Сеть «Каро» откроет свой первый автокинотеатр в Петербурге

Сеть кинотеатров «Каро» намерена открыть несколько автокинотеатров по России.

Президент киносети Ольга Зинякова рассказала РБК, что сеть планирует открыть шесть таких кинотеатров в столице, Петербурге и Казани. Сейчас идут работы над репертуаром автокинотеатров, а проекты заведений согласуют с властями.

В репертуар могут попасть недавние хиты проката и известные фильмы прошлых лет. Зрители смогут приобрести билеты онлайн, останется только приехать и занять место на парковке. Уже на там к их автомобилю принесут попкорн и напитки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на самоизоляции в России набирают популярность автокинотеатры. С 8 мая, после того, как стало ясно, что режим самоизоляции продлится еще не одну неделю, на территории России стали организовывать автокинотеатры.