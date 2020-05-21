Тесты на коронавирус за сутки сдали 13,8 тысяч петербуржцев

За последние сутки в Петербурге 13 тыс. 766 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация в четверг, 21 мая.

На карантине в Петербурге находятся 3 тыс. 4 человека. Из них 158 размещены в обсерваторе, 745 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 111 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 1 тыс. 458 вызовов. Служба экстренных вызовов 112 обработала 536 звонков, городская служба скорой помощи — 128, полиция — 90.

О возвращении из другой страны на территорию России через Петербург за сутки сообщили 56 человек.

Заявки на помощь волонтеров на горячей линии 8-800-200-34-11 оставили 230 петербуржцев. За весь период получено и выполнено 16 тыс. 610 обращений. Помощь горожанам оказывают 3 тыс. 24 аккредитованных волонтера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 7,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.