СКА помог детской больнице в борьбе с коронавирусом

Учреждению выделили средства на покупку средств индивидуальной защиты и не только.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. СКА принял решение поддержать Детскую городскую больницу №5 им. Н.Н. Филатова. Клуб выделил средства на покупку медицинского оборудования и расходных материалов, в том числе защитных средств для врачей. Отмечается, что врачи больницы делают все, чтобы помочь юным пациентам.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге ситуация с пандемией все еще не улучшается. На сегодняшний день в городе зарегистрировано почти 9,5 тысяч случаев заражения.

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