«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

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Кокорин, как и отвальные игроки, регулярно сдает тест на коронавирус. Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб продлил контракт с Александром Кокориным до конца сезона. Сейчас спортсмен арендован командой «Сочи» и выступает за нее.

О продлении сотрудничества с Кокориным рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Он объяснил, что в связи с пандемией УЕФА и Европейская клубная ассоциация рекомендовали продлевать истекающие контракты, так как неясно, когда откроется следующее транспортное окно.

«Зенит» последовал рекомендациям, чтобы футболист смог продолжать игру в «Сочи». «Это чисто техническое действие», — подчеркнул Медведев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у участника столичного «Локомотива», 21-летнего футболиста Романа Евгеньева, выявили коронавирусную инфекцию. О его состоянии информации нет. Наличие заболевания подозревают у еще двоих членов клуба.

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