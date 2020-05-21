В Петербурге пришвартован пароход «Невский 39», на котором изолирован экипаж с подозрением на COVID-19

На судне находится десять человек. Фото: Baltphoto

На судне находится десять человек. Фото: Baltphoto

У берегов Невы в Северной столице пришвартовался сухогрузный теплоход «Невский 39». У экипажа судна подозревают коронавирусную инфекцию.

Сейчас корабль пришвартован у Октябрьской набережной, весь экипаж находится внутри, так как ожидают получения результатов тестов на наличие коронавируса. В случае положительных ответов, морякам, вероятно, придется отправиться домой на принудительную самоизоляцию.

Как передает телеканал 78.ru, сейчас на борту теплохода находятся десять человек. Первичное тестирование уже завершено, сделаны повторные анализы. Результаты первых тестов не назывались, решающими для команды станут результаты вторых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, возможно, подозревают коронавирус. СМИ сообщают, что политика доставили в Москву.