СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у главы Чечни

СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у главы Чечни
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Кадырова якобы госпитализировали в московскую больницу.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Главу Чечни Рамазана Кадырова, уверяет издание, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Предполагается, что его доставили в Москву чартерным рейсом из Грозного. В то же время помощник Кадырова и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опровергает данные, публикуемые СМИ. Он также заверил, что министр здравоохранения Чечни также в порядке. Сам Кадыров никак новости не комментирует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров возмущен из-за врачей, которые жалуются на нехватку масок. Глава Чечни заявил, что нужно уволить сотрудников Гудермесской больницы, так как они врут о нехватке масок, противочумных костюмов и прочих средств защиты.

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