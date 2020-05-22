Рядом с Ушаковским мостом не смогли разъехаться Rolls Royce и Toyota

В пятницу, 22 апреля, рядом с Ушаковским мостом произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Rolls Royce Cullinan и Toyota RAV4.

«Кто-то попал на большие неприятности столкнувшись с Rolls Royce Cullinan на съезде с Приморского проспекта на Ушаковский мост», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения. После чего автомобиль столкнулся с ВАЗ 21150. Причина маневра пока не установлена.