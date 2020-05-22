Торговые центры попались за работой во время режима самоизоляции в Петербурге

Почти полсотни торговых центров в Петербурге нарушали соблюдение режима самоизоляции.

Как сообщили gazeta.spb.ru в петербургском комитете по контролю за имуществом, инспекторы провели профилактический рейд по торговым комплексам города. Всего было проверено 118 торговых комплексов.

В результате были выявлены нарушения в 47 торговых комплексах, в частности торговых центрах, универмагах и гипермаркетах. Нарушения были связаны с реализацией товаров, не вошедших в перечень товаров первой необходимости.

Так, среди нарушителей оказались торговые центры «Эврика», «Балкания Нова», «Зебра», «Котлин», «Курень», «Окей», «Мечта», «Преображенский», торговые комплексы «Индустриальный», «Остров», «Вояж», «Штрих», «Ямской», а также ряд магазинов сети «Домовой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 96 торговых центрах Петербурга прошли коронавирусные рейды.