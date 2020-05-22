Пассажирский самолет потерпел крушение в Пакистане

Пассажирский самолет потерпел крушение в Пакистане
В Пакистане самолет потерпел крушение. Фото: pixabay.com

Самолет «Пакистанских авиалиний» 22 мая потерпел крушение в городе Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на авиарегулятор.

Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось порядка 90 человек. Точное число пассажиров пока неизвестно.

Информация о жертвах авиакатастрофы также не сообщалась. В район крушения направились спасатели и армейские подразделения.

По данным издания «Доон», разбившийся самолет — предположительно Airbus A320.

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