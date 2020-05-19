Экипаж вертолета Ми-8 погиб при крушении в Подмосковье

Три человека стали жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России.

О трагедии сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. Все произошло недалеко от города Клин в Московской области. Там военнослужащие выполняли учебный полет. Предварительно, причиной жесткой посадки стали технические неполадки.

В экстренных службах заявили, что катастрофа унесла жизнь всего экипажа воздушного судна — троих человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце апреля при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале пострадали шесть человек.