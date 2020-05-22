В Петербурге подтвердили смерть еще одного врача от коронавируса

В Петербурге зарегистрирована смерть еще одного врача, зараженного коронавирусом. Женщина умерла во второй половине апреля — начале мая.

Смерть врача подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 2020-2021 года. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Информация о возрасте и месте работы умершей не разглашается в связи с законом о персональных данных.

Помимо этого, в Петербурге зарегистрированы смерти 66-летней женщины и 48-летнего мужчины. Пациенты имели ряд заболеваний, включая хронический гепатит, атеросклероз сосудов и ишемическую болезнь сердца. К смерти, как уточнили в комитете, привела двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом. Скончались пациенты также во второй половине апреля — начале мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 12 тыс. 592 случая коронавируса. Скончались за весь период 107 человек.