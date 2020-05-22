Композитер Глеб Матвейчук второй раз станет отцом

Российский актер, певец и композитор Глеб Матвейчук во второй раз станет отцом. Его гражданская супруга Елена Глазкова сейчас на шестом месяце беременности.

О скором пополнении Матвейчук и его гражданская супруга рассказали в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

«Уже заканчивается шестой месяц», — уточнила будущая мать.

Первый ребенок у актрисы Елены Глазковой и Глеба Матвейчука родился в 2018 году. Девочку назвали Алисой. Пол будущего ребенка пара пока не раскрывает.

До отношений с Глазковой Матвейчук больше шести лет был женат на актрисе театра и кино Анастасии Макеевой. Пара рассталась в 2016 году. Детей в браке у звездной четы не было. По словам Макеевой, одной из причин развода стали сложные отношения со свекровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский актер Руперт Гринт, известный по роле Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, готовится стать отцом.