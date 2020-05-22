Путин поручил выделить 1 млрд на средства защиты для волонтеров и социальных НКО

В России на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для волонтеров и социальных НКО выделят более 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 22 мая.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги будут выделены из резервного фонда президента РФ. Обеспечить контроль за исполнением решения поручено Минпромторгу России. Порядок финансового обеспечения в течение недели должно определить правительство РФ.

Деньги направят на покупку и доставку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий. На безвозмездной основе их предоставят волонтерским организациям, социальном НКО, организациям социального обслуживания и медицинским организациям.

Средства будут выделены в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг.

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