Нападающие Карпов и Каблуков покинут СКА

Нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут из петербургского клуба в магнитогорский «Металлург».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход станет частью большой сделки, подробности которой станут известны позже.

В минувшем сезоне Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков, а Каблуков сыграл 48 матчей и отметился тремя передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.