Предпринимателям Петербурга прописали арендную амнистию в условиях пандемии

Власти Петербурга предоставили некоторым предпринимателям поддержку в части аренды. Эксперты считают, что список бизнесменов, которые смогут получить помощь, будет расти.

Предприниматели получили право на отсрочку платежей по аренде. Некоторые из них полностью освобождены от платы за использование городской недвижимости, пишет АБН.

Список предприятий, которые получат поддержку, опубликован на сайте комитета имущественных отношений (КИО). Рассчитывать на помощь смогут организации в сферах розничной торговли, стоматологии и красоты, бытовых и соцуслуг, транспорта и перевозок, культуры, спорта, искусства, образования и другие.

К 21 мая на отсрочку претендуют более 1,5 тыс. арендаторов. Более 1,2 тыс. предпринимателей могут быть полностью освобождены от аренды. Соответствующий документ находится на стадии доработки.

Как отметила руководитель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, нынешний список компаний крайне узок и предприятий, которым нужна помощь, гораздо больше.

«Многие запутались в формулировках или не прошли сито по отраслям или ОКВЭДам [Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. ред.] и получили отказы. В будущем список будет пополняться на основании новых мер, которые сейчас принимаются», — считает она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители бизнес-сообщества Петербурга настаивают на отмене арендных платежей.