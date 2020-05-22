Две иномарки заблокировали поворот на Кузнецовскую улицу

Две иномарки заблокировали поворот на Кузнецовскую улицу
Место ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

В пятницу, 23 мая, в Московском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В результате ДТП поворот на Кузнецовскую улицу оказался заблокирован.

«Поворот налево с Витебского проспекта на Кузнецовскую улицу затруднён столкновением двух иномарок», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения. После чего автомобиль столкнулся с ВАЗ 21150. Причина маневра пока не установлена.

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