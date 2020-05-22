На перекрестке Бухарестской и Славы фура зажала Mitsubishi

Вечером 22 мая во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, на перекрестке улицы Бухарестской и проспекта Славы фура зажала Mitsubishi Lancer при повороте направо. В результате ДТП два ряда проезжей части оказались перекрыты.

«На перекрёстке Бухарестской (в сторону юга) и проспекта Славы фура при повороте направо зажала Лансер. Едут 2.5 ряда левых ряда, первый и второй ими перекрыт. Ещё пока что стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения. После чего автомобиль столкнулся с ВАЗ 21150. Причина маневра пока не установлена.