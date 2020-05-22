Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса

Она получила несколько отрицательных тестов.
Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказала депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что ее наконец-таки выписали из больницы, так что депутат смогла вернуться домой. Пушкина поблагодарила всех за поддержку, а врачей за профессионализм и героизм.
«С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям!»,
— написала она.
Напоминаем, что Пушкина провела в больнице более десяти дней. Она лежала в Центральной клинической больнице в Москве. Депутат рассказывала, что у нее не было симптомов заболевания, а вот компьютерная томография выявила изменения в легких.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин хочет продлить ограничительные меры в Москве. Он считает, что это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.