В Красногвардейском спасатели тушили дом

Все происходило в условиях повышенной сложности, так что пожарным пришлось нелегко.

Все случилось вечером 22 мая. Обо всем сообщает 78.ru со ссылкой на информацию очевидцев. Все случилось в Красногвардейском районе в МО Ржевка. Там горел дом, о чем спасателей уведомили местные жители. Пожарные не смогли подъехать к зданию, так что ликвидация пламени происходила в условиях повышенной сложности. Огонь успел охватить обстановку частного расселенного дома – по какой причине это случилось пока выяснить не удалось.

О пострадавших информация не поступала. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

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