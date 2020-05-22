Хейли Бибер заверила, что не делала пластические операции

Она отметила, что некоторые изменения бросаются в глаза из-за фотошопа.

Об этом стало известно 22 мая. Модель Хейли Бибер заподозрили в пластических операциях, так как на снимках десятилетней давности ее лицо выглядит иначе. Звезда ответила на критику, заявив, что ничего в себе она не меняла и многое зависит от ретуши фотографии. Обычно снимки редактируют визажисты.

«В реальной жизни я выгляжу не так, как на этом снимке. Если вы сравниваете мое лицо в 13 лет и в 23 года, то используйте хотя бы фото без обработки»,

— попросила Бибер.

Напоминаем, что известный певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер женаты уже несколько лет. Одно время они скрывали отношения, но сейчас девушку можно часто видеть на фото в профиле артиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джастин Бибер обидел своих поклонников неосторожной фразой. Бибер заявил, что многие сейчас находятся в ужасной ситуации, но они должны помнить – он много работал, чтобы достичь того, что имеет. Кенделл его поддержала, заявив, что тоже думает о тех, кому не повезло так, как ей.