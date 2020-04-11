Джастин Бибер обидел своих поклонников неосторожной фразой

Артист хотел поднять настроение фанатам, но вышло наоборот.

Об этом стало известно 11 апреля. Джастин Бибер и его супруга Хейли Бибер провели прямую трансляцию в Instagram, в рамках которой они пообщались с Кендалл Дженнер. Это делалось ради забавы, чтобы развеселить поклонников во время пандемии. В прямом эфире звезды обсуждали коронавирус – они радовались тому, что могут себе позволить себе сидеть дома и ничего не делать, в отличие от других людей.

Бибер заявил, что многие сейчас находятся в ужасной ситуации, но они должны помнить – он много работал, чтобы достичь того, что имеет. Кенделл его поддержала, заявив, что тоже думает о тех, кому не повезло так, как ей.

Многие расценили эту беседу как лицемерие. Один из журналистов отметил, что у Бибера вместо мозгов «черви».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пользователи попрощались с некрасивым Джастином Бибером. Певец решил отращивать усы, что не очень понравилось его аудитории. Поклонники писали, что они ему не идут. Сам певец, кажется, с этим мнением не согласен, но поддался уговорам.