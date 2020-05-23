Спецназ взял штурмом захваченное здание Альфа-банка в Москве

В центре Москвы задержали мужчину, который захватил офис «Альфа-банка» на Земляном Валу. Здание взяли штрумом.

Информацию о задержании злоумышленника подтвердили в полиции.

«Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, взрывное устройство оказалось муляжом. Захватчик находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. В ходе штурма офиса никто не пострадал.

Как рассказали в ГУ МВД по Москве, неизвестный вошел в отделение банка на Земляном валу под видом курьера и сообщил, что здание заминировано. При себе он имел сумку одного из агрегаторов по доставке еды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в маске захватил не менее пяти человек в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве.