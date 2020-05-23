Версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера выйдет в 2021 году

Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на HBO Max в 2021 году. Длительность фильма составит около четырех часов.

Картину разделят на шесть эпизодов, рассказал Снайдер во время карантинного стрима «Человека из стали». Не исключено, что в ближайшее время выйдет трейлер режиссерской версии.

Выпустить версию «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера решено после масштабной фанатской кампании. Фильм увидел свет в 2017 году, однако в прокат он вышел с существенными переделками. В работу над фильмом вмешалась студия Warner Brothers, а самого Снайдера из-за семейных обстоятельств заменил Джосс Уидон (в титрах он указан как сценарист). После премьеры фильм получил спорные отзывы, а сам Снайдер неоднократно заявлял, что видел картину иначе.

Свою версию «Лиги Справедливости» Снайдер представил Warner Bros этой зимой. По слухам, студия потратит дополнительные 20-30 млн долларов на доработку картины.

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