ДТП с двумя иномарками на Мурманском шоссе заблокировало полосу движения

ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В субботу,23 мая, в Кировском районе Ленобласти на Мурманском шоссе произошло ДТП с участием двух иномарок.

В результате ДТП единственная полоса движения в сторону населённого пункта оказалась заблокирована. Эта дорога ведёт в Синявино. По словам очевидцев, образовалась огромная пробка.

«Мурманское шоссе. Единственная полоса, не доезжая Синявино, перекрыта аварией. Встретили же друг друга. Большая пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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