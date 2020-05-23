После захвата заложников в центре Москвы возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в офисе «Альфа-банка» в центре Москвы. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного 206 УК РФ (захват заложника), сообщается на сайте СК РФ.

Как полагает следствие, злоумышленник захватил заложников на улице Земляной Вал. При себе он имел предмет, похожий на взрывное устройство. В ходе операции все заложники были освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, в субботу, 23 мая, в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина с сумкой и заявил, что у него бомба. В здание в этот момент находились шесть человек. Его удалось задержать во время проведения переговоров. Здание офиса взяли штурмом. В результате операции никто не пострадал. Полиция установила личность мужчины, пытавшегося захватить заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Им оказался 34-летний житель Тюменской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина захватил заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он угрожает взорвать здание. Неизвестный одет в черную куртку и спортивные штаны. Лицо его скрыто маской. Личность захватчика пока не установлена.