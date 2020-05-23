Космонавт Вагнер рассказал, как пережить самоизоляцию

Российский космонавт Иван Вагнер уверен, что любимые дела помогут справиться с самоизоляцией во время пандемии коронавируса.

«Главный совет — это найти то дело, которое очень нравится, и пытаться заниматься этим делом, и в этом плане время будет лететь намного быстрее и изоляция проходить намного проще», — рассказал космонавт в ходе трансляции с борта МКС на сайте «Роскосмоса».

По его словам, в космосе действует такой же принцип — чем больше дел, тем проще переносить изоляцию.

Однако Вагнер признал, что в этом плане космонавтам проще, чем жителям Земли на самоизоляции, так как последние не были готовы к ней.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 360 933 человека. Скончались 341 830 человек, при этом 2 187 422 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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