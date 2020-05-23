Жильцы дома в Мурино попытались с балкона потушить полыхающую квартиру

Вечером 23 мая на Новой улице в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелась квартира в доме №7/4.

«Пожар в Мурино, Новая улица 7к4. Человек с другого балкона пытается потушить», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах видно пламя в окне квартиры и клубы черного дыма. Соседи пытался потушить пожар с балкона.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.