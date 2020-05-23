Жильцы дома в Мурино попытались с балкона потушить полыхающую квартиру

Жильцы дома в Мурино попытались с балкона потушить полыхающую квартиру
Пожар в Мурино. Фото: vk.com/spb_today.

Вечером 23 мая на Новой улице в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелась квартира в доме №7/4.

«Пожар в Мурино, Новая улица 7к4. Человек с другого балкона пытается потушить», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах видно пламя в окне квартиры и клубы черного дыма. Соседи пытался потушить пожар с балкона.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мурино пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти на 110 тысяч
В Турции число зараженных коронавирусом выросло почти на 1,2 тысячи
Жильцы дома в Мурино попытались с балкона потушить полыхающую квартиру
Космонавт Вагнер рассказал, как пережить самоизоляцию
При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погибли два человека
После захвата заложников в центре Москвы возбуждено уголовное дело
Спасатели потушили пожар в квартире на Северном проспекте
На трассе М-11 легковушка влетела в отбойник