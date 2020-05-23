В Турции число зараженных коронавирусом выросло почти на 1,2 тысячи

Число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки выросло на 1186, скончались 32 человека.

«Сегодня выявлены 1186 новых случаев, всего заразившихся — 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших — 4308. Вылечился сегодня 1491 пациент, всего — 117 602», — написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.в Twitter.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 360 933 человека. Скончались 341 830 человек, при этом 2 187 422 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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