Диетолог опровергла миф о пользе бессолевой диеты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, правдивы ли утверждения о пользе полного отказа от соли.

Диетолог рассказала в интервью радио Sputnik, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют употреблять около трех-пяти граммов соли в день. Соломатина утверждает, что соль приносит пользу в адекватных количествах.

По словам Соломатиной, больше соли необходимо людям, которые много ее теряют. Речь идет о людях, живущих в жаркой климатической зоне или спортсменах. Кроме того, соль способна задерживать воду и повышать давление.

Специалист также отметила, что переедание соли может быть дело привычки. Если постоянно пересаливать еду, то потом все будет казаться недосоленным.

Она утверждает, что отказавшись от соли в целях похудения, можно получить лишь временный результат. Если недосаливать продукты, то у людей будут уходить отеки, однако после возобновления потребления соли они вернутся на место.

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