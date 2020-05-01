Стало известно, какие диеты повышают риск заражения коронавирусом

Правильно рассчитанное оптимальное питание приведет к коррекции фигуры у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса. Фото: Pixabay

Правильно рассчитанное оптимальное питание приведет к коррекции фигуры у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса. Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, что диеты, основанные на голодании или исключающие основные питательные вещества категорически не рекомендованы в период пандемии, потому что они могут снизить иммунитет и увеличить риск заражение коронавирусом.

По ее словам, правильно рассчитанное оптимальное питание приведет к коррекции фигуры у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса.

Врач также отметила, что в большинстве случаев в режиме самоизоляции у людей существенно снижается физическая активность, поэтому и суточная калорийность рациона должна быть уменьшена.

Диетолог посоветовала в период самоизоляции придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.