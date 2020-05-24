Транзитные остановки будут под запретом в 11 городах Ленобласти

Транзитные остановки будут под запретом в 11 городах Ленобласти
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко установил особый порядок проезда в 11 городах области. Ограничения будут действовать с 25 мая по 17 июня.

Об этом сообщили в воскресенье, 24 мая, в пресс-службе областного правительства. Согласно распоряжению Дрозденко, гражданам, следующим на автомобилях из других регионов, а также из районов Ленобласти с неблагоприятной эпидемобстановкой — Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского.

Эти граждане должны передвигаться по территории 11 населенных пунктов без остановок. Исключением станут случаи экстренной вынужденной остановки.

Речь идет о городах Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал, когда в Ленобласти снимут коронавирусные ограничения.

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Транзитные остановки будут под запретом в 11 городах Ленобласти
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