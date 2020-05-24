В Альпийском переулке водитель сбил пешехода, а затем сам сдался полиции

В Альпийском переулке водитель сбил пешехода, а затем сам сдался полиции
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Случившемуся предшествовала ссора.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в субботу в Альпийском переулке – там поссорились двое мужчин из-за парковки на газоне. В результате один из них сел за руль и наехал на оппонента. После этого пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а агрессивно настроенный гражданин скрылся с места происшествия. Затем он все-таки пришел сам в полицейский участок и рассказал, что все случилось из-за неосторожности.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сертолово возле дерева нашли бездыханное тело мужчины. Рядом с ним лежал предмет, похожий на ружье.

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В Альпийском переулке водитель сбил пешехода, а затем сам сдался полиции
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