В Альпийском переулке водитель сбил пешехода, а затем сам сдался полиции

Случившемуся предшествовала ссора.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в субботу в Альпийском переулке – там поссорились двое мужчин из-за парковки на газоне. В результате один из них сел за руль и наехал на оппонента. После этого пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а агрессивно настроенный гражданин скрылся с места происшествия. Затем он все-таки пришел сам в полицейский участок и рассказал, что все случилось из-за неосторожности.

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