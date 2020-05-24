Безработного задержали за разбой в магазине в центре Петербурга

Полиция Адмиралтейского района задержала злоумышленника, совершившего разбойное нападение на продуктовый магазин.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу, 22 мая охранник магазина сообщил о разбое на улице Ефимова.

Прибывший патруль установил, что 26-летний безработный гражданин пытался украсть алкоголь, распылив в лицо двум охранникам перцовый баллончик. Однако сотрудники магазина смогли его задержать и передать сотрудникам правоохранительных органов.

Впоследствии полиция установила, что задержанный находится в федеральном розыске за хулиганство. Мера пресечения — арест.

В результате на него открыли еще одно дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

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