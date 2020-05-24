Джоан Роулинг рассказала всю правду о рождении «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг рассказала всю правду о рождении &#171;Гарри Поттера&#187;
Книги Роулинг повлияли на поколения уже нескольких десятилетий. Фото: https://www.jkrowling.com/ Debra Hurford Brown

Она опровергла одно из популярных заблуждений.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем рассказала создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она заявила, что есть миф по поводу того, где именно были написаны произведения. Наконец автор решила их развеять. Оказывается, автор популярной серии писала первые части в съемной квартире в Лондоне. Роулинг снимала комнату над магазином спортивных товаров. Она также прикрепила фото, на котором видно это здание.

Роулинг отметила, что кафе The Elephant House на самом деле не было местом, где она писала историю о Гарри Поттере. Автор бывала там, но на тот момент она уже несколько лет трудилась над созданием истории. Также писательница призналась, что не бывала в книжном магазине «Библиотека Гарри Поттера» в Португалии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роулинг перевела £1 млн пострадавшим от COVID-19 в годовщину Битвы за Хогвартс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гарри поттер джоан роулинг лондон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге семье погибшей от коронавируса врача выплатят компенсацию
Беглов поручил проверить работу «скорой» в Калининском районе
В Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор
Джоан Роулинг рассказала всю правду о рождении «Гарри Поттера»
В Петербурге ремонт ограничит движение в тоннеле дамбы
Ученые считают, что матерные слова помогают переносить боль
Последний звонок в России состоится в онлайн-формате
Минкомсвязь составила график вывозных рейсов до 3 июня