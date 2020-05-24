Джоан Роулинг рассказала всю правду о рождении «Гарри Поттера»

Она опровергла одно из популярных заблуждений.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем рассказала создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она заявила, что есть миф по поводу того, где именно были написаны произведения. Наконец автор решила их развеять. Оказывается, автор популярной серии писала первые части в съемной квартире в Лондоне. Роулинг снимала комнату над магазином спортивных товаров. Она также прикрепила фото, на котором видно это здание.

Роулинг отметила, что кафе The Elephant House на самом деле не было местом, где она писала историю о Гарри Поттере. Автор бывала там, но на тот момент она уже несколько лет трудилась над созданием истории. Также писательница призналась, что не бывала в книжном магазине «Библиотека Гарри Поттера» в Португалии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роулинг перевела £1 млн пострадавшим от COVID-19 в годовщину Битвы за Хогвартс.