Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет

Глава ведомства подчеркнула, что «необыкновенных цифр», отличных от показателей других периодов, нет. Фото: Pixabay

Глава ведомства подчеркнула, что «необыкновенных цифр», отличных от показателей других периодов, нет. Фото: Pixabay

Показатели смертности российских медиков во время пандемии Covid-19 практически не отличаются от других периодов. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время не прослеживается «угрожающей статистики» по доли умерших медработников среди всех пациентов с коронавирусом.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» попова отметила, что данные о всех, кто имел вирус, отслеживаются. И добавила, что «любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирусом в мире заболели более 101 тысячи человек.