Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет

Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет
Глава ведомства подчеркнула, что «необыкновенных цифр», отличных от показателей других периодов, нет. Фото: Pixabay

Показатели смертности российских медиков во время пандемии Covid-19 практически не отличаются от других периодов. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время не прослеживается «угрожающей статистики» по доли умерших медработников среди всех пациентов с коронавирусом.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» попова отметила, что данные о всех, кто имел вирус, отслеживаются. И добавила, что «любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирусом в мире заболели более 101 тысячи человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова врачи коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой рядом с ...
Новая неделя в Петербурге начнется с +18 и слабого ветра
Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет
За сутки коронавирус в мире выявили у более 101 тысячи человек
СК завел уголовное дело после перестрелки на парковке в Москве
«Мне за них стыдно»: Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепаса ...
Попова заявила о готовности свыше половины регионов России к снятию ограничений
В Ломоносовском районе серьезно пострадал водитель Volkswagen после съезда ...