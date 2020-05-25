Врач назвала опасные при коронавирусе препараты

Некоторые люди, заразившиеся коронавирусом, решают начать лечиться от инфекции препаратами от простуды, что категорически запрещено при COVID-19.

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что при коронавирусе ни в коем случае нельзя лечиться лекарствами из группы нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен.

По словам специалиста, эти препараты могут негативно повлиять на уязвимость организма к коронавирусу, что впоследствии приводит к воспалительному процессу и пневмонии.

Жолобак добавила, что врачи на Западе рекомендуют использовать при при коронавирусе парацетамол. Однако сама вирусолог не советует этого делать, поскольку «последствия могут быть непредсказуемыми».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве РФ рассказали о новом препарате против коронавируса.