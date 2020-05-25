В Швеции заработала первая сеть 5G

В Швеции запустили первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз телекоммуникационной компании Tele2, первые мачты 5G появились в шведских городах Стокгольм, Гетеборг и Мальмё. Глава концерна Андерс Нильсон заявляет, что он очень гордится тем, что Tele2 «открывает врата». По его словам, это станет первой в стране настоящей сетью 5G.

При этом в компании отметили, что обычный пользователь не заметит разницы при переходе на 5G, поскольку новые возможности затронут промышленность, например, беспилотные авто, которые нуждаются в более мощных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли сотовую вышку из-за опасения ввода 5G.