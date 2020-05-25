Самые активные интернет-пользователи Tele2 на майских отдыхали во Всеволожском районе

Tele2 проанализировала активность петербургских абонентов в период майских праздников. C 1 по 10 мая 2020 года количество потребляемого трафика в районах Ленинградской области выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В майские праздники Tele2 зафиксировала в районах Ленобласти рост потребления data-услуг. Абоненты Tele2 использовали 3,7 Пб трафика, что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

Наиболее активные пользователи интернета оказались во Всеволожском и Выборгском районах – здесь абоненты Tele2 скачали 872 Тб и 460 Тб соответственно. В тройку лидеров по использованию дата-услуг за городом также вошли жители Гатчинского района – 456 Тб.

Интересно, что самый большой прирост трафика по сравнению с прошлыми майскими праздниками оператор зафиксировал в Приозерском и Кировском районах – на 153% и 131%.

Если говорить о трафике в Санкт-Петербурге, то в майские праздники абоненты Tele2 использовали 5,8 Пб трафика, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. Пик активности пришелся на 3 мая, а также на рабочий день – 7 мая, когда президент РФ и правительство обсуждали поэтапный выход из режима ограничений.

Напомним, в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта компания Tele2 модернизировала инфраструктуру связи в Петербурге и в районах Ленинградской области. На все базовые станции добавили технологию 4G-интернета, провели рефарминг сети, расширив полосу, что позволило увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг.

С началом периода самоизоляции оператор оперативно расширил сеть в районах области – там, где абоненты раньше не пользовались мобильным интернетом в таких объемах. Сегодня инфраструктура Tele2 уверенно справляется с возрастающим трафиком.