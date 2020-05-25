В Москве без работы сидят около миллиона человек

В Москве без работы сидят около миллиона человек
В Москве не смягчат карантин. Фото: unsplash.com

Потеря заработка связана с введением ограничений.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24». Он рассказал, что около одного миллиона москвичей лишились работы из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Дело в том, что около 15% экономики практически не работает.

«По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты»,

— объяснил Ефимов.

Также Ефимов заявлял, что пока рано оценивать масштабы экономического кризиса, нужно дождаться июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы. По словам бургомистра Берлина, Москва пока не отреагировала на его предложение. «Я этому открыт как и прежде», — заявил Мюллер.

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В Москве без работы сидят около миллиона человек