Президента Австрии обнаружили среди ночи в закрытом кафе

На его сторону встал канцлер страны, который убежден, что в этом нет ничего такого.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем пишут ТАСС. Полиция застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена в закрытом кафе среди ночи. Он там был не один, а вместе с супругой. Отмечается, что заведению теперь грозит серьезный штраф, а политика тем временем осуждают за такое легкомысленное поведение. Комментируя инцидент, глава Австрии извинился и признал, что просто заговорился и не уследил за временем. Случившееся он назвал ошибкой.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заступился за Беллена, заявив, что сейчас все граждане мечтают о возвращении к нормальной жизни.

«Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены и мы можем все больше возвращаться к нормальности»,

— отметил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США оголодавшие крысы атаковали города. Им нечего есть, так как закрыты многие заведения и коммерческие предприятия.