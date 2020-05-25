Стали известны цены на новые iPhone 12

Компания собирается презентовать телефоны уже в сентябре.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем пишет портал Tom’s Guide. Новые iPhone 12 начнут продавать в сентябре текущего года, но уже сообщаются предположительные цены. Самый дешевый смартфон будет стоить минимум 46 тысяч рублей, второй, уже менее бюджетный, обойдется в 60 тысяч рублей, за модель 12 Pro придется отдать около 70 тысяч. Самый дорогой собираются продавать за сто тысяч рублей.

По другим данным, которые публиковал журналист и блогер Джон Проссер. По его данным, самая дорогая модель серии обойдется в 80 тысяч рублей. Пока что компания никак не комментирует цифры, так что остается ждать. Вполне вероятно, что презентацию могут перенести в связи с распространением коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России стартовали предзаказы на новый iPhone SE. Внешне новый смартфон похож на iPhone 6, который был выпущен в 2014 году. Как и у «шестерки» размер дисплея у iPhone SE составляет 4,7 дюйма, оснащен кнопкой «Домой», Touch ID и одинарной камерой 12 мп.