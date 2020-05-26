Халк поблагодарил «Зенит» за четыре успешных года

Экс-нападающий «Зенита» Халк поблагодарил петербургский клуб во время поздравительного сообщения с 95-летием создания организации за проведенные четыре года в составе команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Бразилец отметил, что «Зенит» может написать еще целое множество страниц, которые будут прославлять славную историю клуба. Он также добавил, что был счастлив, выступая в чемпионате России. Халк до сих пор следит игрой «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Халк пригласил Сантоса в гости. Спортсмены обсудили, как идут дела в «Зените» и как играется на новом стадионе «Газпром Арена», поужинали и обменялись футболками.